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Сегодня, 17:08

Пивоварова назвала нечеловеческими климатические условия на US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась об условиях, в которых проходил матч четвертьфинала US Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

«Условия были очень суровые, и оба теннисиста боролись с этими обстоятельствами как могли. Андрей пил воду между розыгрышами, они без конца ходили к полотенцам, вода лилась литрами. Я никогда не видела, чтобы копна волос Андрея была насквозь мокрая. Условия были нечеловеческими. Мог ли быть другой исход матча? Скорее всего, нет. У Андрея могли быть шансы только в том случае, если бы здоровье Медведева не позволило ему играть на высоком уровне. Это был бы решающий фактор, потому что при равных условиях у Рублева не настолько хорошая физическая форма, как у Медведева, и, возможно, не хватает терпения, чтобы играть длинные розыгрыши и делать это стабильно, без перепадов и простых ошибок в игре», — приводит сова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев обыграл Рублева в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/07/21238958.shtml
Теннис
US Open
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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