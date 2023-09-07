Пивоварова назвала нечеловеческими климатические условия на US Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась об условиях, в которых проходил матч четвертьфинала US Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

«Условия были очень суровые, и оба теннисиста боролись с этими обстоятельствами как могли. Андрей пил воду между розыгрышами, они без конца ходили к полотенцам, вода лилась литрами. Я никогда не видела, чтобы копна волос Андрея была насквозь мокрая. Условия были нечеловеческими. Мог ли быть другой исход матча? Скорее всего, нет. У Андрея могли быть шансы только в том случае, если бы здоровье Медведева не позволило ему играть на высоком уровне. Это был бы решающий фактор, потому что при равных условиях у Рублева не настолько хорошая физическая форма, как у Медведева, и, возможно, не хватает терпения, чтобы играть длинные розыгрыши и делать это стабильно, без перепадов и простых ошибок в игре», — приводит сова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев обыграл Рублева в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.