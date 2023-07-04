Пивоварова назвала Рублева фаворитом матча с Карацевым на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Андрей Рублев победит Аслана Карацева во втором круге Уимблдона, поскольку превосходит соперника в ментальной готовности к матчу.

«Я считаю Рублева фаворитом, безусловно. Думаю, что будет борьба, но Андрей сможет пройти в третий круг, одолев Карацева. Здорово, что Аслан прошел первый круг Уимблдона. Мы все очень ждем, когда он вернется в прежнюю форму. Конечно, Карацев обладает всеми навыками, чтобы играть в теннис на уровне топ-10 мирового рейтинга, но, к сожалению, психологически у него сейчас какой-то провал. Мы не видим той стабильной игры, которая у него была раньше. Надеюсь, Карацеву удастся справиться со своими эмоциями, вдохновиться участием в турнире «Большого шлема», его атмосферой и все-таки показать все, на что он способен», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В первом круге турнира Рублев обыграл австралийца Макса Перселла, а Карацев — француза Люку Ван Аша. Матч между россиянами пройдет 5 июля.