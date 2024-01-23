Пивоварова назвала Синнера фаворитом Australian Open-2024

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что итальянец Янник Синнер способен выиграть Australian Open-2024.

«Синнер для меня фаворит этого Australian Open. К сожалению, я не видела большинство матчей Карлоса Алькараса, поэтому мне сложно сравнивать с ним. Но что касается сравнения с Джоковичем, то мне однозначно Янник нравится сейчас больше по своей форме и подготовленности к турниру. У Новака в матчах периодически возникают сложности, когда он не может хорошо подавать и допускает ошибки, поэтому серб сейчас не может держать тот высочайший уровень игры, который его от всех отличал», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В четвертьфинале турнира Синнер победил российского теннисиста Андрея Рублева (6:4, 7:6 (7:5), 6:3). В 1/2 финала Australian Open итальянец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.