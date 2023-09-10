Пивоварова оценила физическую форму Медведева перед финалом US Open против Джоковича

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что россиянин Даниил Медведев подходит в хороших физических кондициях к финальному матчу US Open против серба Новака Джоковича.

«Матч против Карлоса Алькараса показал нам, что Даниил находится в хорошей физической форме, и здоровье не мешает ему. Как я говорила перед матчем против Алькараса, здоровье станет решающим фактором. Если бы Медведев чувствовал себя плохо и пользовался медицинскими тайм-аутами, то шансов на успех было бы немного, потому что физическая подготовка Алькараса была на высоком уровне. Слава богу, что здоровье Даниилу не помешало. Надеюсь, это не станет решающим фактором и в матче против Новака», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

По ходу матча четвертого круга US Open против Алекса Де Минаура и в четвертьфинале турнира против Андрея Рублева Медведев брал медицинские паузы и просил дать ему ингалятор из-за проблем с дыханием.

Финальный матч Открытого чемпионата США между Медведевым и Джоковичем пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.