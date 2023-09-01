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Сегодня, 14:38

Пивоварова оценила игру Медведева во втором круге US Open

Виктория Кравченко
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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над австралийцем Кристофером О'Коннеллом во втором круге US Open.

«Что можно сказать про Медведева? Прослеживается положительная динамика на титул в Нью-Йорке, по крайней мере со зрителями уже начал ругаться и заводиться по пустякам, обвиняя всех вокруг. Напомню, что именно так Даниил начал свой путь к титулу в 2021 году. Российских болельщиков такое поведение должно радовать, оно приносит победы. Думаю, что и американцы не сильно расстраиваются, им нравится экшн и накал страстей на матчах Даниила, посещаемость его игр очень высокая. Что касается самой игры, непонятно, откуда взялись проблемы с подачей. Подает нестабильно и в важный момент допускает двойные ошибки (на своем матчболе и сетболе соперника)», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Россиянин победил австралийца со счетом (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2) и вышел в третий круг US Open. Его следующим соперником станет аргентинец Себастьян Баэс.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/01/21196478.shtml?updated
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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