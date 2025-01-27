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Сегодня, 19:57

Пивоварова оценила выступление Вероники Кудерметовой на Australian Open-2025

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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова высказалась о выступлении Вероники Кудерметовой на Открытом чемпионате Австралии.

«Вероника Кудерметова преодолела себя и показала, на что способна, продемонстрировала свой теннис, — приводит Vprognoze.ru слова Пивоваровой. — Пусть она не дошла до четвертьфинала, но для нее это очень хороший и важный турнир. У нее был большой провал, и она не могла психологически себя настроить и собрать, чтобы вернуть уверенность. Здесь она прям умничка и очень порадовала нас своими результатами. Думаю, после такого начала этот сезон будет для нее успешным».

Кудерметова дошла до четвертого круга Australian Open-2025, где проиграла украинке Элине Свитолиной.

Источник: vprognoze.ru
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Вероника Кудерметова
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