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Сегодня, 21:13

Пивоварова положительно оценила старт Медведева на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Даниил Медведев успешно стартовал на Уимблдоне-2023 и правильно поступил, попросив прервать матч с Адрианом Маннарино и перенести оставшуюся часть игры на следующий день.

«Медведев хорошо смотрится на Уимблдоне: он довольно спокойно играл против Маннарино вчера и проявил инициативу, чтобы остановили уже матч. Даниил это сделал, потому что, как мне показалось, Маннарино растягивал и растягивал матч медицинскими перерывами. Оцениваю выступление Медведева как довольно неплохой старт», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев победил француза Адриана Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5)) во втором круге Уимблдона-2023.

В третьем круге Уимблдона Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/07/20828222.shtml?updated
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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