Пивоварова: «Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, как репутация 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой психологически давит на ее соперниц.

«Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву, потому что знают, на что она способна, какой яркий у нее теннис, какая она бесстрашная девочка и как она идет к своей цели. Когда ты играешь против таких игроков, ты можешь от страха показать не лучший свой теннис. Я с восторгом наблюдаю за тем, какая Мирра уже мудрая и опытная, несмотря на возраст: как она дает интервью, какая она яркая личность. Теннису очень нужные такие спортсменки. Они привлекают внимание и делают этот спорт интересным. Мирра достойна всех наград», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:0, 6:2). В следующем раунде она сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча пройдет 19 января.