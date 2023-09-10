Пивоварова считает, что финал US Open между Джоковичем и Медведевым будет фантастическим

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

Финал US Open — 2023 Даниил Медведев — Новак Джокович состоится 10 сентября, начало запланировано на 23.00 по московскому времени.