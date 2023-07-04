Пивоварова считает, что Касаткина уверенно обыграет британку Беррейдж на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Дарья Касаткина уверенно чувствует себя на травяном покрытии Уимблдона, что позволит ей дойти до финальных стадий турнира.

«У Дарьи был непростой первый круг. Доулхайд комфортно чувствует себя на травяном покрытии и могла доставить неудобства. Но Касаткина уверенно справилась с этой соперницей, и я считаю, что она может далеко пройти в сетке Уимблдона. Дарье комфортно играть на траве: она может и стабильно действовать в защите, и сбивать ритм сопернику. Травяное покрытие на Уимблдоне медленное, поэтому для Касаткиной оно очень удобное. Я считаю, что Дашу мы сможем увидеть даже на второй неделе Уимблдона. Поэтому я ожидаю от нее уверенной победы во втором круге», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с представительницей Великобритании Джоди Беррейдж. Игра состоится 5 июля.