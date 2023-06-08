Пивоварова считает, что нанотехнологии помогли Джоковичу переломить матч с Хачановым

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала причину отличной физической формы Новака Джоковича, который переломил матч против Карена Хачанова после 0:1 по сетам и одержал победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

«Джоковичу помогли его нанотехнологии (смеется). У него есть чип на груди, который он всем показал, сообщил, что это нанотехнология, но пока не раскрывает тайну, что же это на самом деле. Пообещал все рассказать после завершения карьеры — пока секрет. Многие удивляются и думают, не допинг ли это (смеется). У него этот чип чуть ли не вживлен в грудь», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В полуфинале «Ролан Гаррос» 36-летний сербский теннисист сыграет с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом, который является первой ракеткой мира. Матч состоится 9 июня.