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Сегодня, 18:49

Пивоварова считает Медведева фаворитом полуфинала Australian Open против Зверева

Виктория Кравченко
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, чего ждет от полуфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Но все будет зависеть от физического состояния. Сейчас даже малейшая слабость может решить исход матча, потому что физически играть против топ-игроков очень сложно. Они выносливые, быстрые, у них очень высокая концентрация, поэтому нельзя позволять себе большие провалы в игре», — сказала Пивоварова «Газете.ru».

Зверев является шестой ракеткой мира. В четвертьфинале Australian Open он обыграл вторую ракетку мира Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Полуфинальная встреча россиянина и немца состоится 26 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/24/22182703.shtml
Александр Зверев (теннис)
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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