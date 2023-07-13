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Сегодня, 19:33

Пивоварова уверена, что Медведев восстановится к полуфиналу против Алькараса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что первая ракетка мира — испанец Карлос Алькарас — не получит большого преимущества из-за того, что одолел своего соперника по 1/4 финала Уимблдона за три сета, в то время как Даниил Медведев провел пять сетов и был в одной партии от поражения.

«Возможно, это даст какое-то преимущество Алькарасу, но Медведев — уже такой теннисист, который научился играть в пяти сетах, умеет выдерживать длинные матчи и выступать на протяжении двух недель на больших турнирах. Уверена, что команда Медведева сможет восстановить его. Тут больше будет влиять его настрой на матч», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев и Алькарас сыграют в пятницу, 14 июля, вторым запуском на Центральном корте. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/13/20866976.shtml
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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