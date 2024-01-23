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«Большой шлем»

Сегодня, 21:28

Пивоварова: «Рублеву еще не хватает уровня, чтобы обыгрывать Синнера»

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отметила, что российскому теннисисту Андрею Рублеву не стоит сильно переживать из-за десятого поражения в четвертьфиналах в турнирах «Большого шлема».

«К сожалению, Рублев в десятый раз проиграл в четвертьфинале и не смог пробиться в полуфинал. Но уровень соперника был так высок, что здесь было сложно что-то ему противопоставить. Синнер играл на запредельных скоростях. Андрею пришлось играть на уровень выше, и при этом он действовал достаточно стабильно, несмотря на скорость и точность итальянца. Но, к сожалению, Рублеву еще не хватает уровня для того, чтобы обыгрывать такого соперника, каким был Синнер. Янник сейчас в прекрасной форме», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Рублев не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2024, уступив в 1/4 финала итальянцу Яннику Синнеру. Ранее россиянин дважды проигрывал четвертьфиналы на Australian Open (2021, 2023), четырежды — на US Open (2017, 2020, 2022, 2023), дважды — на «Ролан Гаррос» (2020, 2022) и один раз — на «Уимблдоне» (2023).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/23/22175551.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Янник Синнер
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