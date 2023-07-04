Пивоварова заявила, что британка Беррэдж опасна для Касаткиной на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что британка Джоди Беррэдж представляет угрозу для российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Уимблдоне, поскольку хорошо знакома с травяным покрытием этого турнира.

«Честно говоря, не особо знаю, какой уровень тенниса у этой британки и что она из себя представляет. Но, наверное, травяное покрытие для нее родное и не стоит сильно расслабляться. Хотя и сильно переживать Дарье тоже не нужно. Если она покажет свою игру и стабильно проведет матч, то пройдет в следующий круг Уимблдона», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Касаткина сыграет с британкой Беррэдж во втором круге Уимблдона. Матч состоится 5 июля.