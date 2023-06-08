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Сегодня, 18:47

Пивоварова заявила, что Хачанову нужно стать сильнее психологически

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, в каких аспектах нужно прибавить Карену Хачанову, который проиграл 36-летнему Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Играть против Джоковича — это как Терминатору противостоять. Особенно когда ты до этого почти каждый матч играл по четыре-пять сетов. Но Карен в любом случае молодец, что дошел до топ-8 «Ролан Гаррос» и смог навязать достойную борьбу Новаку. В дальнейшем ждем серьезных результатов от Хачанова. Он может показать больше, я уверена. Ему пока чуть-чуть не хватает до побед, до финалов турниров. Карен должен поработать над собой и понять, в чем еще нужно добавить, — скорее всего, в психологическом плане. Ему надо поймать уверенность, как это было у Андрея Рублева. Ему тоже раньше чуть-чуть не хватало. Теперь он и Даниил Медведев на грунтовом покрытии переломили себя психологически и стали показывать суперрезультаты», — приводит слова Пивоваровой «Газеты.Ru».

Джокович в полуфинале турнира в Париже сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20625584.shtml
Теннис
Roland Garros
Анастасия Пивоварова
Карен Хачанов
Новак Джокович
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