Пивоварова заявила, что поражение в финале турнира в Галле дополнительно мотивирует Рублева

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что поражение в финале турнира в Галле дополнительно мотивирует Андрея Рублева в преддверии Уимблдона.

«Мы будем ждать от Рублева хороших результатов на Уимблдоне, который раньше был отличным турниром для него. То, что он проиграл в финале в Галле в такой серьезной борьбе, будет только плюсом для Андрея. Теперь Рублев не будет расслабляться, когда подойдет к турниру «Большого шлема». Он сделал в финале все, что мог. Просто Бублик был сильнее», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Рублев проиграл Бублику в финале турнира в Галле 3:6, 6:3, 3:6.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Уимблдон является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне и пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 3 по 16 июля.