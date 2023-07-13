Пивоварова заявила, что Юбэнкс чуть не победил Медведева на Уимблдоне из-за мощного удар

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что главным преимуществом Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала Уимблдона против Даниила Медведева стал резкий удар справа, однако россиянин сумел одержать победу благодаря хорошим подачам и сильному характеру.

«Этот матч неожиданно для меня прошел в пяти сетах. И слава богу, что Медведев смог переломить ход этой встречи. Он сам посмеялся в интервью, когда ему сказали: «Вы, наверное, не хотели играть пять сетов, но зрителям очень понравилось, что матч был таким долгим». Даня ответил: «Ну, знаете, после первого сета я, конечно, не хотел играть пять сетов, но после третьего очень даже хотел!» Потому что ему нужно было довести матч до пяти сетов, чтобы победить. Почему матч вышел таким тяжелым? Юбэнкс очень активно играл, здорово подавал, и у него был резкий, мощный удар справа. Он забивал Медведева этим ударом. Поэтому Дане было сложно ему противостоять. Четвертый сет Медведев вытащил буквально на одних своих подачах. За счет подач он держал свои геймы. Тай-брейки не всегда разрешаются в пользу того, кто сильнее: часто бывают моменты, когда удача играет свою роль. Но слава богу, Даня смог победить на тай-брейке в четвертом сете, и в пятом уже более уверенно пошла игра», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Матч Медведев — Юбэнкс продлился три часа и закончился со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

В полуфинале Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет 14 июля на Центральном корте.