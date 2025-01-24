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Сегодня, 21:07

По мнению Камельзона, Андреева и Шнайдер отлично выступили на Открытом чемпионате Австралии

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступление российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.

«Андреева и Шнайдер отлично выступили на Australian Open, ведь турниры «Большого шлема» требуют особого подхода и подготовки к ним. Нет ничего страшного в том, что они проиграли в полуфинале. По ту стороны сетки были не любители, а тоже прекрасные мастера тенниса. Результат этого матча справедлив, в этом нет никакого провала. Андреева и Шнайдер, дойдя до полуфинала, добились большого результата в своей карьере, который они только улучшат в дальнейшем, я уверен», — сказал Камельзон «ВсеПроСпорт».

Андреева и Шнайдер проиграли Катерине Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США) в полуфинале Australian Open в парном разряде. Матч завершился со счетом 7:6; 4:6, 3:6.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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