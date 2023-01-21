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«Большой шлем»

Сегодня, 11:10

Ольховский считает Рублева фаворитом в матче четвертого круга Australian Open против Руне

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Победитель двух турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне.

«Андрей находится в хорошей форме. Уверенно обыграл в сегодняшнем матче Эванса. Достаточно сложного соперника прошел уверенно — молодчина. Опасен ли Руне для Андрея Рублева? Там все теннисисты опасны. Там нет легких соперников. Но в любом случае для меня Андрей является фаворитом этого матча. Руне молодой, амбициозный и уже показал очень хорошие результаты. Но Андрей, на мой взгляд, фаворит этого матча», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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