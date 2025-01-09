Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:29

Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Полина Кудерметова победила австралийку Элену Мичич в финале квалификации Australian Open-2025.

Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Основная сетка Australian Open стартует 12 января и завершится 26 января. В первом круге Полина Кудерметова сыграет против польки Магдалены Фрех.

Еще одна представительница России Оксана Селехметьева не смогла выйти в основную сетку турнира. В финальном матче квалификации она в трех сетах уступила Кимберли Биррелл из Австралии — 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

1
Теннис
Australian Open
Оксана Селехметьева
Полина Кудерметова
Читайте также
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Медведев и Рублев могут сыграть в четвертом круге Australian Open-2025
Мирра Андреева сыграет с Боузковой в первом круге Australian Open
Захарова и Астахова проиграли в полуфинале квалификации Australian Open
Кудерметова обыграла Младенович и вышла в финал квалификации Australian Open
Селехметьева прошла в финал квалификации Australian Open
Тимофеева проиграла Бектас во 2-м круге квалификации Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя