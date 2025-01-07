Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:32

Полина Кудерметова и Селехметьева пробились в полуфинал квалификации Australian Open, Корнеева выбыла

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Полина Кудерметова победила швейцарку Сюзан Бандеччи в четвертьфинале квалификации Australian Open. Матч завершился со счетом 6:1, 7:5.

В параллельной игре Оксана Селехметьева за два часа победила венгерку Дальму Галфи в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Еще одна россиянка Алина Корнеева уступила в четвертьфинале квалификации турнира Большого шлема итальянке Саре Эррани — 6:2, 3:6, 3:6.

За выход в финал отбора Селехметьева встретится с австралийкой Астрой Шармой, Кудерметова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Луиза Чирико (США).

2
Australian Open
Алина Корнеева
Оксана Селехметьева
Полина Кудерметова
Читайте также
Самсонов рассказал, каким был молодой Овечкин
Хоккеисты «Нефтехимика» и «Сибири» устроили массовую драку в матче КХЛ
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
Сегодня
Вчера
Неделя