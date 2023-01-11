Полина Кудерметова за час обыграла британку Бултер и вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open-2023. В полуфинале 19-летняя спортсменка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 часа 8 минут. В финале квалификации Кудерметова сыграет с представительницей США Эйжей Мухаммад. Australian Open Мельбурн, Австралия Турнир «Большого шлема» Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация, полуфинал Полина Кудерметова (Россия) — Кэти Болтер (Великобритания) — 6:1, 6:3