Португальский журналист — о победе Андреевой над Жабер: «Невероятно»

Португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над тунисской спортсменкой Онс Жабер в матче второго круга Australian Open.

«Вау. 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в ее карьере. Невероятно», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.