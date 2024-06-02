Потапова и Сизикова одержали победу в первом круге парного «Ролан Гаррос»

Сегодня, 16:35
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции-2024.
В первом раунде россиянки победили немку Тамару Корпач и белоруску Лидию Морозову со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты.
Во втором круге Потапова и Сизикова сыграют против американского дуэта — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Тамара Корпач/Лидия Морозова (Германия/Белоруссия) — 6:4, 6:2