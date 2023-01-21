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«Большой шлем»

Сегодня, 04:47

Потапова и Сизикова проиграли Калинской и Доулхайд во втором круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд вышла в третий круг турнира Australian Open. В двух сетах они переиграли россиянок Анастасию Потапову и Яну Сизикову — 6:0, 6:1.

Матч длился 53 минуты. Калинская и Доулхайд не сделали ни одного эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и не реализовали ни одного их трех брейк-пойнтов.

Следующими соперницами российско-американской пары будут победительницы матча Белинда Бенчич/Жиль Тайхманн — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анна Калинская/Кэролайн Доулхайд (Россия/США) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:0, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/12/7/
Теннис
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Яна Сизикова
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