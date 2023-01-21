Потапова и Сизикова проиграли Калинской и Доулхайд во втором круге Australian Open

Сегодня, 04:47
Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд вышла в третий круг турнира Australian Open. В двух сетах они переиграли россиянок Анастасию Потапову и Яну Сизикову — 6:0, 6:1.
Матч длился 53 минуты. Калинская и Доулхайд не сделали ни одного эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и не реализовали ни одного их трех брейк-пойнтов.
Следующими соперницами российско-американской пары будут победительницы матча Белинда Бенчич/Жиль Тайхманн — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Анна Калинская/Кэролайн Доулхайд (Россия/США) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:0, 6:1