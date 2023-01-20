Потапова и Сизикова вышли во второй круг Australian Open

Сегодня, 07:39
Россиянки Анастасия Потапова и Яна Сизикова в первом круге парного турнира Australian Open обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и немку Лауру Зигемунд.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Россиянки сделали один эйс и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Потапова и Сизикова встретятся с парой Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 13) — 7:6 (7:2), 6:4