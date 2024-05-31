Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

31 мая, 23:33

Потапова — о матче против Свентек: «По юниорам я ни разу ей не проиграла»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мыслями о матче против первой ракетки мира Иги Свентек в четвертом круге «Ролан Гаррос». Она отметила, что по юниорам никогда не уступала представительнице Польши.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции-2024 Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

«На центральном корте я уже играла, со Свентек мы выросли. Я хочу выиграть, и все. Чтобы обыграть ее, надо хотеть этого. У нее также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и все возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свентек. Наверное, счет 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу», — приводит «Чемпионат» слова Потаповой.

Матч между Потаповой и Свентек пройдет в воскресенье, 2 июня, и начнется не ранее 12.00 по московскому времени. Это будет их первая официальная встреча на взрослом уровне. Спортсменки пока не играли друг против в WTA-туре.

Ранее сообщалось о том, что Свентек стала первой теннисисткой в XXI веке, которой удалось шесть раз подряд дойти до четвертого круга в первых шести выступлениях на «Ролан Гаррос».

Источник: Чемпионат
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
0
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Котов и Рублев проиграли
Алькарас обыграл Корду в третьем круге «Ролан Гаррос»
Потапова вышла в четвертый круг, Рублев и Котов вылетели. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Матчи Медведева и Джоковича, Мирры Андреевой и Соболенко. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Джокович: «Внутри меня всегда присутствует вера в то, что я могу завоевать титул»
Свентек установила уникальный рекорд «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Джокович: «Внутри меня всегда присутствует вера в то, что я могу завоевать титул»

Алькарас обыграл Корду в третьем круге «Ролан Гаррос»