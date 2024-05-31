Потапова — о матче против Свентек: «По юниорам я ни разу ей не проиграла»

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мыслями о матче против первой ракетки мира Иги Свентек в четвертом круге «Ролан Гаррос». Она отметила, что по юниорам никогда не уступала представительнице Польши.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции-2024 Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

«На центральном корте я уже играла, со Свентек мы выросли. Я хочу выиграть, и все. Чтобы обыграть ее, надо хотеть этого. У нее также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и все возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свентек. Наверное, счет 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу», — приводит «Чемпионат» слова Потаповой.

Матч между Потаповой и Свентек пройдет в воскресенье, 2 июня, и начнется не ранее 12.00 по московскому времени. Это будет их первая официальная встреча на взрослом уровне. Спортсменки пока не играли друг против в WTA-туре.

Ранее сообщалось о том, что Свентек стала первой теннисисткой в XXI веке, которой удалось шесть раз подряд дойти до четвертого круга в первых шести выступлениях на «Ролан Гаррос».