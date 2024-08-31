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Сегодня, 16:30

Анастасия Потапова — Каролина Мухова: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Потапова сыграет с Муховой в третьем круге US Open 31 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анастасия Потапова сыграет с чешкой Каролиной Муховой в третьем круге US Open в субботу, 31 августа. Ориентировочное время начала — в 18.00 по московскому времени. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Потапова — Мухова можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

23-летняя Потапова — 38-я ракетка мира. 28-летняя Мухова — 52-й номер рейтинга WTA.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
US Open
Анастасия Потапова
Каролина Мухова
0
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