Потапова не смогла пройти во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге US Open уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12. Во втором круге Таусон встретится с Пейтон Стирнс из США. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия, 27) — 7:6 (6:4), 3:6, 6:3 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»