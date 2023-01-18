Потапова обыграла Стивенс в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open-2023.

В перенесенном матче первого круга 21-летняя спортсменка обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

44-я ракетка мира Потапова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 36-й ракетки мира Стивенс — ни одного эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира «Большого шлема» россиянка сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:2), 6:4

Лукреция Стефанини (Италия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:5, 6:4