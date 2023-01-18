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«Большой шлем»

Сегодня, 15:50

Потапова сыграет с испанкой Паррисас-Диас во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисистка Нурия Паррисас-Диас обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 7:6 (13:11), 6:2. Следующей соперницей Паррисас-Диас станет россиянка Анастасия Потапова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — 7:6 (13:11), 6:2

Чжан Шуай (Китай, 23) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:1, 4:6, 6:0

Теннис
Анастасия Потапова
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