Потапова сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона

6 июля, 22:30
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Каю Юван из Словении во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 38 минут.
В следующем круге Потапова сыграет с другой россиянкой Миррой Андреевой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 22) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:3, 7:5
Джессика Пегула (США, 4) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4