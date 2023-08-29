Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с датчанкой Кларой Таусон в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — около 22.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США Потапова — Таусон можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи.

27-летняя Потапова занимает 27-е место в женском рейтинге WTA. 20-летняя Таусон располагается на 87-й строчке.

US Open-2023 завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр и сетки турнира доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи 29 августа в US Open: расписание игр и результаты вторника