Потапова в трех сетах обыграла Шериф и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла египтянку Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

25-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 54-й ракетки Шериф ни одного эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

Потапова в третьем круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия). 22-летняя спортсменка впервые вышла в третий круг на «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 24) — Майар Шериф (Египет) — 3:6, 6:4, 6:1