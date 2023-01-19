Потапова во втором круге проиграла Паррисас-Диас и покинула Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла во втором круге Australian Open 2023.

21-летняя спортсменка не смогла обыграть испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

44-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 75-й ракетки мира Паррисас-Диас — 2 эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге турнира испанская теннисистка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2

Чжан Шуай (Китай, 23) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:3

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 6:3, 6:2