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«Большой шлем»

Сегодня, 13:40

Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла чешку Линду Носкову во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 28 минут.

В третьем круге победительница Уимблдона-2022 сыграет с Сарой Соррибес Тормо (Испания), которая победила Петру Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:3

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1

Теннис
Roland Garros
Елена Рыбакина
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