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Сегодня, 16:53

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open: «Теперь у Арины все есть»

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Australian Open, произнеся в ее честь тост и выпив рюмку водки, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Теперь у Арины все есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!» — сказал Лукашенко в видео, поднимая рюмку.

Вместе с Лукашенко на видео сидел бизнесмен и бывший глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. «Тетерин хоть какое-то отношение имеешь к ней», — заявил президент, обращаясь к Тетерину.

В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для белорусской теннисистки на турнирах «Большого шлема» в одиночной разряде.

Australian Open
Александр Лукашенко
Арина Соболенко
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