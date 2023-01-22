Тарпищев: «Медведев выступает неудачно? Мне кажется, он играет лучше, чем играл до этого»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил игру Даниила Медведева на Australian Open.

«В матче с Медведевым Корда играл в свой лучший теннис и был сильнее по игре. Медведев в привычной манере пытался его задавить, но Корда справился с его игрой. Медведев выступает неудачно? Мне кажется, он играет лучше, чем играл до этого. Не хватило больше тактических вариантов, нежели игровых. Потому что по качеству игры он сейчас играет хорошо», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).

Россиянин — прошлогодний финалист австралийского мэйджора. По итогам турнира Медведев опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.