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Тарпищев — о допуске россиян к Australian Open: «Мы на это не реагируем, потому что так и должно быть»

Тарпищев прокомментировал решение допустить россиян к участию в Открытом чемпионате Австралии
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» решение Федерации тенниса Австралии допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Открытом чемпионате Австралии.

«О том, что мы будем выступать на этом Australian Open, было известно еще в прошлом году. Мы на это не реагируем, потому что так и должно быть. Спокойно готовимся, не обращаем внимания. Все это было известно еще после прошлого Australian Open», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.

Теннис
Шамиль Тарпищев
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