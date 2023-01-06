Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» решение Федерации тенниса Австралии допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Открытом чемпионате Австралии.

«О том, что мы будем выступать на этом Australian Open, было известно еще в прошлом году. Мы на это не реагируем, потому что так и должно быть. Спокойно готовимся, не обращаем внимания. Все это было известно еще после прошлого Australian Open», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.