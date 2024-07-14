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Сегодня, 16:13

Принцесса Уэльская приехала на финал Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом

Сергей Разин
корреспондент
Кейт Миддлтон.
Фото AFP
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала на финальный матч Уимблдона в мужском разряде, в котором серб Новак Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ожидается, что Принцесса Уэльская вручит награду победителю. Организаторы разработали план действий на случай, если принцесса не сможет выйти на поле из-за продолжающегося профилактического лечения рака.

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Матч Джокович — Алькарас пройдет сегодня, 14 июля и начнется в 16:10 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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