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Сегодня, 22:44

Прошлогодний четвертьфиналист US Open Кирьос снялся с турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на US Open-2023.

Его место в основной сетке займет аргентинец Диего Шварцман. Также Кирьос снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит финн Эмиль Руусувуори.

На прошлогоднем US Open 28-летний австралиец дошел до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову.

Кирьос пропустил первые полгода текущего сезона из-за травмы колена. Затем теннисист снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы запястья.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Теннис
US Open
Ник Кирьос
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