Прошлогодний четвертьфиналист US Open Кирьос снялся с турнира

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на US Open-2023.

Его место в основной сетке займет аргентинец Диего Шварцман. Также Кирьос снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит финн Эмиль Руусувуори.

На прошлогоднем US Open 28-летний австралиец дошел до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову.

Кирьос пропустил первые полгода текущего сезона из-за травмы колена. Затем теннисист снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы запястья.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.