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«Большой шлем»

Сегодня, 12:33

Пять россиянок вышли в финал квалификации Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open-2023.

За выступление на турнире «Большого шлема» поборются Оксана Селехметьева, Эрика Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Тихонова и Полина Кудерметова. Еще одна представительница России Элина Аванесян не смогла пройти в финал, проиграв американке Софи Чанг (3:6, 7:5, 3:6).

Также в квалификации Australian Open-2023 будет русский финал: Тихонова и Шнайдер сыграют друг против друга.

Отметим, что в финале квалификации Australian Open-2022 принимало участие только две российские теннисистки — Аванесян и Камилла Рахимова.

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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