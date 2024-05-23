Пятая ракетка мира Пегула пропустит «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Франции-2024.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам, но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще 5-7 дней в запасе, то была бы там на 100 процентов. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — написала Пегула в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Жеребьевка основной сетки соревнований состоится 23 мая.