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Сегодня, 11:33

Пятеро россиян заявлены в мужскую сетку Открытого чемпионата Австралии-2025

Алина Савинова
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Стали известны заявочные листы в мужскую сетку Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В турнире примут участие пятеро российских теннисистов: Даниил Медведев (5-й номер рейтинга АТР), Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (86).

Первым сеяным «мейджора» стал итальянец Янник Синнер. Второй номер посева у немца Александра Зверева, третий — у испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января. В сезоне-2024 турнир «Большого шлема» в Австралии выиграл Синнер, который в финале одержал победу над Медведевым.

Australian Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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