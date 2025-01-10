Радукану отказалась воспользоваться антисептиком в Австралии из-за опасения допингового загрязнения

Британскую теннисистку Эмму Радукану во время подготовки к Открытому чемпионату Австралии покусали прыгающие муравьи.

Спортсменка пострадала от укусов насекомых в четверг, 9 января. У нее воспалились лодыжка и рука, после чего она обратилась к врачу. Однако британка отказалась воспользоваться антисептическим спреем для уменьшения последствий укусов, опасаясь загрязнения запрещенным веществом.

«Разумеется, нас это беспокоит. Мы все в одной лодке. Мы стараемся контролировать все, что можем. Если произойдет что-то не зависящее от нас, будет очень сложно доказать», — приводит talkSPORT слова Радукану.

Матчи основных сеток Australian Open-2025 пройдут с 12 по 26 января.