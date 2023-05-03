Радукану пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон из-за травмы

Британская теннисистка Эмма Радукану в социальной сети сообщила, что пропустит несколько месяцев из-за травмы.

20-летняя спортсменка перенесла операции на обеих кистях, также ей сделают операцию на лодыжке.

«В последние 10 месяцев меня беспокоила боль в обеих руках. Я старалась справиться с этим и выступать, в конце года я снизила нагрузку и меньше играла на турнирах, но это не помогло. Чтобы решить проблему, мне нужна была операция на обеих руках. Я вынуждена сообщить, что пропущу несколько месяцев и перенесу еще одну операцию на лодыжке. Неприятно это говорить, но я не сыграю на летних турнирах. Спасибо болельщикам за поддержку», — написала Радукану.

Таким образом, теннисистка не сможет выступить на «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня, а также на Уимблдоне (3-16 июля).