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Сегодня, 21:28

Радукану победила Сакари в третьем круге Уимблдона

Алина Савинова
Эмма Радукану.
Фото Reuters
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Британка Эмма Радукану одержала победу над Марией Саккари из Греции в третьем круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Великобритании.

В четвертом круге Радукану сыграет против представительницы Новой Зеландии Лулу Сун.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/7/
Теннис
Уимблдон
Эмма Радукану
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