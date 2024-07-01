Радукану вышла во второй круг Уимблдона

Сегодня, 20:58
Британская теннисистка Эмма Радукану в первом круге Уимблдона обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 7:6 (7:0), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 21-летней британки эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Радукану встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Рената Сарасуа (Мексика, LL) — 7:6 (7:0), 6:3