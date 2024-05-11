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Надаль — об участии в «Ролан Гаррос»: «Сегодня это кажется невозможным»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свои шансы выступить на «Ролан Гаррос-2024».

В субботу, 11 мая, 37-летний спортсмен проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче второго круга турнира в Риме со счетом 1:6, 3:6.

«Сегодня кажется невозможным думать о том, чтобы поехать на «Ролан Гаррос», чтобы бороться за что-то, но физически я не так уж и плох. Надеюсь хорошо подготовиться и дать себе возможность побороться за то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Надаля Marca.

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«Ролан Гаррос-2024» пройдет с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

В своей карьере Надаль 14 раз становился обладателем титула Открытого чемпионата Франции.

Теннис
Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
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